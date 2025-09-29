北韩媒体：崔善姬同中国总理会谈 商定发展友好关系

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据朝中社9月30日报道，北韩外务相崔善姬在中国北京人民大会堂会见中国国务院总理李强。据报道，崔善姬9月29日会见李强时表示，中国国家主席习近平同北韩国务委员长金正恩在本月初举行的会谈上就推动两国高级别交流达成协议，顺应时代要求进一步巩固并发展朝中（北中）友好合作关系是北韩坚定不移的立场。崔善姬介绍，今年是国家经济发展五个年计划的最后一年，我国人民正全力以赴为所有工作画上圆满句号，以丰硕成果迎接朝鲜劳动党第九次大会。崔善姬表示，衷心祝愿在以习近平总书记为核心的中国共产党的领导下，中国人民全面推进民族复兴伟业的斗争不断取得成就。李强也表示，两国元首会谈就深化发展中朝友好合作关系达成重要共识。李强还表示，中方始终从战略高度和长远角度看待和推动中朝关系发展，愿同朝方一道加强战略沟通，共同推进两国社会主义事业，更好造福两国人民。另据中国媒体报道，崔善姬表示，北韩将继续在台湾、涉疆、涉藏、涉港等涉及中国核心利益问题上坚定支持中方立场。但北韩媒体的报道未出现上述内容。应中国外交部长王毅邀请，崔善姬于9月27日至30日对中国展开为期四天的访问。崔善姬曾于9月1日至5日随同北韩国务委员长出访中国，出席在北京举行的中国抗战胜利80周年阅兵式，并陪同出席与习近平的会谈。崔善姬此次访华是其自2022年6月就任以来首次单独访问。在前一日举行的北中外长会谈上，两国重申了加强战略沟通的立场。