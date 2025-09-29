韩统一部长官：北韩已成为可打击美国本土的国家

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官郑东泳表示，北韩已成为可打击美国本土的三大国家之一，必须冷静地承认这一点。正对德国进行访问的郑东泳当地时间9月29日于柏林召开记者座谈会时表示，北韩自称战略国家，其战略位置确实已发生变化，与7年前美北首脑会谈在新加坡举行时截然不同。我们首先必须承认这一现实。2019年美北首脑会谈在越南河内举行期间，郑东泳曾表示，北韩相对美国处于完全被动的立场。郑东泳指出，当时会谈破裂后，北韩时任外务相李勇浩称美国错失了千载难逢的机会。然而不幸的是事情被他说中了。如果当时能够达成小规模协议，北韩的核武进程也会与现在大为不同。对于美北首脑会谈的可能性，郑东泳表示，劳动党建党80周年致辞的将近一半都与美国、韩国有关，这意味着目前北韩和美国双方均有会面意愿。郑东泳还表示，如果美北通过外交关系取得了国家安全方面的保障，那么美国不会愿意援助或出资北韩。若金正恩真的希望走越南路线，那么唯一的途径就是南北合作。郑东泳近期提出的“和平两国论”引发了违背宪法的争议。对此，他表示，这是关于事实上的国家与法律上的国家的问题，这种争议缺乏实际意义，应该通过“两国论”重新展开合作。郑东泳还表示，“和平两国论”是针对北韩所提出的“敌对两国论”的对立说法。郑东泳批评尹锡悦政府称，保守政权破坏了民主政府呕心沥血取得的成就。为出席2025年国际韩半岛论坛（GKF）、德国统一日等活动，郑东泳于9月28日至10月4日对德国及比利时进行为期7天的访问。