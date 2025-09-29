国家安保室长：韩美货币互换协议签署前景不佳 关税谈判有望寻到妥协点

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室长魏圣洛就陷入僵局的韩美关税谈判表示，韩美签署货币互换协议的前景并不乐观，但关税谈判有望探寻到妥协点。魏圣洛9月29日在龙山总统室接受三大通讯社的采访时表示，从美国迄今为止的货币互换协议签署情况来看，韩美签订无限制货币互换协议存在难度。魏圣洛强调，即使签订货币互换协议，也不意味着达成关税协议。对于关税谈判前景，魏圣洛表示，根据我迄今为止带领谈判的经验来判断，并不至于过分悲观，相信我们能够探寻到妥协点。虽然确切时间还不好说，但APEC峰会有望成为契机，我们正为此努力。魏圣洛补充称，谈判过程中仍有可能发生意外，但从大趋势来看，已步入解决问题的轨道。此外，魏圣洛就增加国防开支等国家安全相关谈判的进展表示，安全谈判和贸易谈判是相互影响的一个整体。当被问及韩美是否就国防开支、美国军火购买量达成共识时，魏圣洛表示，两国在一定程度上互相理解，但仍处于微妙平衡状态，我们必须保留回旋空间以应对对方的变化。对于南北关系正常化，魏圣洛表示，我们的目标是南北双方互设大使馆并互派大使。关系正常化是一个漫长的过程，其终点是“特殊关系之下的正常化”。南北在实现统一之前处于“临时的特殊关系”，这一点在南北基本协议中也得到了确认，历届政府均予以履行，从无例外。李在明在联合国大会期间表示，北韩已拥有足以维持其体制的核武。魏圣洛对此表示，这一发言并不代表着承认北韩拥核，而是体现了总统对北韩核问题的危机意识。此外，魏圣洛就美中元首在下月亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间举行会谈的可能性表示，中国或非常重视在会议期间举行元首会谈，也会把会议视作贯彻其政策方向、行使其影响力的机会。