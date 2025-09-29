仁川国际机场今年秋夕假期的日均客流量将创新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据预计，今年秋夕假期期间，仁川国际机场的日均客流量将超过22万人次，有望创下假期旺季客流量最高纪录。仁川国际空港公社9月30日透露，10月2日至12日期间，仁川国际机场的客流量将达到245.3万人次，日均客流量则将达到22.3万人次，与今年夏季假期旺季相比将增长2.3个百分比；而与去年秋夕假期相比，可望增长11.5%，创下历来假期旺季的最高纪录。据预计，本次假期客流量最多的一天为10月3日，当天的客流量将达到23.9万人次；离境旅客最多的一天为10月3日，将达到12.9万人；抵达韩国的旅客最多的一天为10月12日，将达到12.4万人。为减少机场拥堵，仁川国际空港公社将采取多项措施，包括扩充第二航站楼1号离境大厅X光检测仪（10台增至17台）、将119名新增安检人员全部部署至现场、通过与法务部合作提前1小时开放离境大厅（06:00提前至05:00）等。另外，为了扩大智能服务的使用范围，将把智能通行（人脸识别出境服务）专用出境处由目前的3处扩大至5处。此外，还将扩大深夜巴士的运行，新增1300个停车位，并在各大门户网站提供“各离境大厅预计行程时间咨询服务”。针对假期机场子公司工会的罢工预告，机场方计划投入必要的核心工作人员及子公司内外的替补人力，以确保机场的正常运作。