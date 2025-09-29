韩国前总理韩德洙因涉嫌协助内乱罪首次出庭受审

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国前国务总理韩德洙因涉嫌协助内乱等罪名于9月30日首次出庭受审。首尔中央地方法院刑事合议33部当天上午10点以涉嫌协助内乱、作伪证、制造虚假公文等罪名，对韩德洙进行了首次审理。韩德洙于上午9点35分抵达法院。对于记者提出的“以何种心情出庭受审”、“如何解释未能履行宪法赋予的防治内乱职责的指控”、“是否坚持从未收到戒严相关文件的立场”等问题，他均未作答。韩德洙于上午9点38分左右步入法庭，原本坐在旁听席上，约10点左右移至被告席。在确认被告人身份的讯问中，当被问及出生日期和职业时，韩德洙回答称，1949年6月18日出生，无业。他还表示不希望“国民参与审判”。当天庭审将进行原被告陈述及证据调查等程序。在内乱特检组宣读起诉要点，以及韩德洙方面进行立场陈述后，将进行证据调查。法院允许在庭审正式开始前进行约一分钟的拍摄。庭审过程也允许转播，庭审结束后视频将在进行去身份化处理后发布上网。但12·3戒严当日总统办公室闭路电视录像的证据调查将不予播出。法院表示，鉴于本案对社会及国家的重大意义，在庭审开始前允许录音录像，以确保国民的知情权，同时避免侵犯被告人的隐私及人身安全。庭审直播将由法院和法院委托的第三方进行，并非广播公司。