国务会议表决通过《政府组织法》修正案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国务会议于9月30日表决通过了包括废除检察厅、分离企划财政部等主要内容的《政府组织法》修正案，以及《放送媒体通信委员会设置法案》等。韩国政府当天上午在龙山总统室由李在明总统主持召开国务会议，通过了上述法案。此外，当天还表决通过了调整国会常任委员会名称，以符合政府组织改组的《国会法》修改案，以及出席国会委员会的证人作伪证时，在委员会活动结束后也可予以举报的国会作证、鉴定等相关法律修改案。这些法案通过官报刊登程序，于10月1日公布，并立即生效。但废除检察厅和分离企划财政部等部分法案将设有延缓期。在此期间，将由国务总理室、法务部，以及行政安全部等以政府为中心组成的政府检察制度改革工作小组出台详细方案。将企划财政部分为财政经济部和企划预算处的法案，将于明年1月2日开始实行。其他部门组织改组法案在发布后立即生效，包括将环境部改组为气候能源环境部、将产业通商资源部能源相关业务大部分移交至气候部等。当天的国务会议还表决通过了放送媒体通信委员会的成立法案，主要内容包括废除2008年成立的放送通信委员会，设立放送媒体通信委员会。若该法案于10月1日对外公布，放送通信委员会委员长李真淑将随任期届满而自动免职。此前，国会于9月25日提交《政府组织法》后，经过朝野的冗长辩论（无限制讨论），截至9月29日的5天4夜的时间里，在共同民主党的主导下依次审理了四个具有争议的法案。