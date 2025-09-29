韩国连续九次当选国际民航组织理事国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部1日宣布，韩国于当地时间9月30日在加拿大蒙特利尔举行的第42届国际民航组织（ICAO）大会上被选为理事国，任期3年。这是韩国自2001年首次当选理事国以来，连续9次当选。外交部表示，在参加理事会选举投票的183个国家中，韩国获得了158个国家的支持。国际民航组织理事会是涵盖国际航空领域政策方向、国际标准决定，以及航空纠纷调解等立法、行政、司法领域的最高决策机构，36个理事国每三年由成员国选举产生。理事国选举分为第一部分（主要航空国、11席）、第二部分（主要航行设施贡献国、12席）、第三部分（地区代表国、13席）。选举后，理事国将不分部分，拥有同等权力。在此次选举中，俄罗斯在第一部分落选，第二部分中只选出10个国家，第三部分增加到14个席位，韩国在第三部分中当选。韩国外交部表示，这一成就再次证明了国际民航组织成员对韩国的信任。韩国在航空安全、保安和航空服务发展方面持续作出的贡献得到了国际社会的广泛支持，韩国作为航空强国的地位再次得到了证明。政府计划扩大针对发展中国家航空从业人员的专业培训项目，积极响应国际民航组织为航空安全和脱碳所做的努力，继续作出有形及无形的贡献。