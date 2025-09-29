金正恩向习近平发去国庆贺电

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩1日向中国国家主席习近平致贺电，庆祝中国国庆76周年，并重申了加强双边“战略沟通与合作”的意志。金正恩在朝鲜中央通讯社等北韩媒体公开的贺电中表示，无论国际局势如何变化，不断深化与发展传统的朝中友谊是我党和共和国政府坚定不移的立场。金正恩表示，朝中友好合作关系应该响应新时代的要求，以及两国人民的愿望与追求，进一步发展。愿为维护地区和世界和平与稳定共同努力。金正恩接着表示，新中国成立后，中国人民在维护国家主权和领土完整、建设现代化社会主义国家的斗争中取得了令人瞩目的成就。我确信，在实现中华民族伟大复兴梦想的历史征程中，必定会取得辉煌胜利。金正恩在提及自己上月3日参加的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式时称，作为大型政治庆典进行得隆重而圆满，这是展现中华人民共和国综合实力和国际地位的重要机会。中国的国庆节是纪念毛泽东1949年10月1日在北京天安门城楼宣告中华人民共和国成立的最大节日之一，金正恩为纪念该节日，每年都会给习近平发去贺电。此外，北韩媒体报道称，外务相崔善姬自上月27日起访华，拜会了中国外交部长王毅、国务院总理李强，并于9月30日乘专机回国。与出发离开北韩时相同，北韩居民阅读的北韩劳动党机关报《劳动新闻》也报道了崔善姬搭乘专机回国的消息。