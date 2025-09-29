韩国国军日阅兵式：无人机、机器人、“怪兽导弹”玄武-5大举亮相

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：1日，在韩国忠南鸡龙台举行的国军日阅兵式上，韩国国军拥有的有人-无人协同体系新武器大举亮相。韩国总统李在明主持了当天的阅兵式，阅兵式上展示了韩国国军拥有的40多种、100多件武器装备。首先亮相的有230毫米多管火箭炮“天橆”、可拦截飞机和弹道导弹的国产中程地对空导弹“天弓-Ⅱ”、可拦截40公里以上敌方高空导弹的远程地对空导弹（L-SAM）、以及出口至世界各地的国产名牌武器——K9自行榴弹炮和K2主战坦克。此外，执行搜索和清除地雷等爆炸物任务的爆炸物探测清除机器人、用于探测威胁因素的协作式自主探测机器人，以及可执行监视侦察和战斗任务的多机器人协作自主系统也首次亮相。与有人机联合执行监视、侦察、攻击和电子战任务的低可观测无人驾驶僚机系统（LOWUS）、可先发制人打击敌方威胁的小型自杀式无人机、由人工智能自主执行任务的多用途隐形无人机也首次公开亮相。另外，多足步行机器人、小型射击无人机、水下自主探雷器、无人搜索车、大型无人潜水艇、无人水面作战舰艇、小型隐形无人机、中型自杀式无人机等尖端有人-无人协同体系也是当天阅兵式上的主要看点。军方还展示了去年阅兵式上首次亮相的“怪兽导弹”玄武-5，以及地对地导弹和潜对地导弹等军方拥有的打击武器。