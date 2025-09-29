李在明：或探讨放宽金产分离等监管措施 推动人工智能投资

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明就人工智能产业表示，或探讨在防范机制允许范围内，放宽金产分离等部分监管措施。韩国总统室政策室长金容范10月1日在龙山总统室举行发布会，介绍李在明会见OpenAI联合创始人萨姆·奥尔特曼的情况时公布了这一消息。金产分离是对大企业等工业资本的金融机构持股份额进行限制的监管措施。金容范表示，OpenAI与三星电子、SK海力士签署了90万片半导体晶圆供应合作意向书（LOI）。从理论上来看，两家公司所运营的工厂需要扩建两倍。金容范介绍，李在明在会见中表示，双方合作须筹措巨额资金，或将探讨在防范垄断危害机制所允许的范围内，放宽诸如金产分离等监管措施的方案。金容范指出，李在明所指的并非美国《通胀削减法案》等众所周知的补贴政策，而是旨在扶助关系到国家命运的战略性产业的政策。另外，金容范表示，OpenAI对韩国政府推动地区均衡发展的政策方向深表赞同，并愿意同韩国伙伴企业一道在西南地区（全罗南道）、东南地区（浦项）推进建立大型数据中心。金容范表示，除了OpenAI和近期在蔚山建立数据中心的亚马逊云科技，谷歌也在探讨多项方案。人工智能未来规划首席秘书河政宇（音）表示，为成为亚太地区人工智能枢纽，韩国必须具备相应的基础设施，仅靠韩国资本并非易事。若能借助海外基建投资建设并运营大型数据中心，那么所积累的经验将成为韩国资产。