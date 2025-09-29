韩外长：韩美在安全领域达成大致协议 力争在APEC峰会前公布

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显表示，今年8月韩美两国元首在会谈上探讨的安全领域协议内容有望在本月内公布。赵显10月1日在外交部首尔办公大楼接受韩联社采访时,就贸易谈判陷入僵局是否波及安全领域谈判的质疑表示，韩美双方在安全领域已达成大致协议，若能与贸易协议同步发表固然最好；若不能，将与美方磋商，推进逐一公布。赵显还表示，韩方正致力于在亚太经合组织（APEC）峰会前找到突破口，争取在月底会议举行前予以公布。赵显暗示，安全领域的协议或将包括韩国提升国防预算、购买美国武器系统等内容。美国要求盟友将国防预算提升至国内生产总值（GDP）的3.5%，对韩国的要求也相似。但赵显并未披露具体的提升幅度，仅表示将根据具体内容灵活调整。赵显还表示，安全协议有可能涉及《原子能协定》，主要内容为扩大韩国对铀浓缩和核燃料再处理的权限。根据现行《韩美原子能协定》，韩国须经美国同意才可浓缩丰度不超过20%的铀，且不得对核燃料进行再处理。双方正就放宽或废除上述规定进行磋商。对于贸易谈判的主要争议焦点之一货币互换协议，赵显表示，美国内部也在对互换协议的范围、额度、方法等进行探讨，需要一定时间，不过情况并不乐观。此外，赵显表示，不排除特朗普总统与金正恩委员长在APEC峰会期间会晤的可能性，政府正在进行相应的准备工作。美国白宫于当地时间上月30日表示，特朗普对与金正恩展开不设前提的对话持开放态度。赵显认为，白宫的这番表态可以解读为，美国不会从一开始就将无核化设定为议题。此外，赵显表示，政府正在研究如何向美国提出韩国公民被拘捕风波中发生的人权侵犯问题。外交部近期对涉事韩国公民进行了问卷调查。