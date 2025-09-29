三星、SK与OpenAI建立伙伴关系：供应存储芯片、合作建立数据中心

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：三星电子和SK集团与OpenAI就“星际之门”项目合作达成协议。“星际之门”项目旨在为超大型人工智能搭建基础，由OpenAI联合跨国技术及投资企业共同打造超级计算机和数据中心。三星电子10月1日在位于首尔市江南区的瑞草总部与OpenAI签署了建设全球人工智能关键基础设施的合作意向书（LOI）。三星电子、三星SDS、三星物产和三星重工四家公司代表出席签署仪式。作为OpenAI的战略合作伙伴，三星将聚集各家公司在半导体、数据中心、云计算、海洋技术领域的核心能力，打造全方位合作体系。三星电子将为OpenAI提供高速低功耗存储芯片，三星SDS将在“星际之门”人工智能数据中心的设计、建设和运营方面提供合作。三星物产、三星重工将与OpenAI合作推动全球人工智能数据中心的发展，并共同开发浮动式数据中心。SK集团也与OpenAI建立了关于存储芯片供应、韩国西南地区人工智能中心建设及运营的伙伴关系。SK集团会长崔泰源、OpenAI首席执行官奥尔特曼及两方有关人士在位于首尔市钟路区的SK大厦签署了存储芯片供应合作意向书和西南地区人工智能数据中心合作谅解备忘录。SK海力士作为“星际之门”项目的高带宽存储器（HBM）供应伙伴，将扩建生产体系，以满足每月最多90万片半导体晶圆的供应需求。SK电讯将与OpenAI在西南地区共同建设人工智能数据中心，打造“韩国版星际之门”。