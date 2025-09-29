韩国9月消费者物价上涨2.1% 食品涨势明显

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国9月消费者物价涨幅重返2%以上。国家数据处2日公布的2025年9月消费者物价统计显示，上月消费者物价指数为117.06（以2020年为标准线100），同比上涨2.1%。畜产品、水产品及加工食品是拉动物价上涨的主要因素。食品价格同比上涨3.2%，其中农产品下降1.2%，畜产品和水产品则分别上涨5.4%和6.4%。具体来看，国产牛肉（4.8%）、猪肉（6.3%）和鲭鱼（10.7%）的涨幅较大。秋夕在即，消费者对鸡蛋的需求上升，带动价格上涨9.2%，涨幅为2022年1月（15.8%）以来的最大值。国家数据处分析指出，在产地价格上涨、秋夕需求上升等因素的综合影响下，鸡蛋价格从今年6月至9月持续上涨。此外，白菜（-24.6%）、萝卜（-42.1%）等蔬菜的价格大幅下跌，大米（15.9%）、糯米（46.1%）价格则出现不同程度的上涨。加工食品价格上涨4.2%，拉动总体物价上涨0.36个百分点；其中面包（6.5%）、咖啡（15.6%）是主要推手。外出餐饮价格（3.4%）的涨幅仍旧高于总体物价涨幅。私人服务价格上涨2.9%，公共服务价格上涨1.2%。扣除价格波动较大的农产品和石油产品后的核心物价同比上涨2.4%。按照经合组织（OECD）方式计算的物价指数（扣除食品和能源）上涨2.0%。