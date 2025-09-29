中国军方警惕韩美日密集军演 称美国将韩国塑造为“前沿阵地”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：近来，韩美日三国加强联合军演，中国军方内部出现警惕美国插手地区事务的声音。据中国共产党中央军事委员会机关报《解放军报》2日报道，中国军事科学院研究员季澄在投稿中指出，韩美日军演已超出传统军事合作的范畴，正在演变为域外势力搅乱地区安全局势的重要手段。季澄认为，三国先后举行韩美“乙支自由之盾”演习、韩美“钉锤”演习和美日“坚毅之龙2025”演习、韩美日“自由之刃”演习。季澄指出，这些演习不仅频次增加、规模扩大，而且覆盖范围和领域也更加广泛。从去年至今，“自由之刃”和“钉锤”演习各举行了3次。与过往聚焦海空领域的韩美日演习不同，今年的“自由之刃”首次进行网络防御训练。此外，“坚毅之龙2025”演习期间，美国首次在日本部署“堤丰”中程导弹系统；“自由之盾”演习期间，韩国自主研发的生成式人工智能技术首次被引入。季澄指出，韩美日试图模糊相关热点区域的地理界限，构建针对主要对手的多层次、网络化军事威慑体系。韩美日密集军演的背后，各国打着各自的“小算盘”。美国通过强化与韩日防务合作，意图将其塑造为战略竞争前沿阵地。对于韩国，季澄认为，新政府上台后倡导“以国家利益为中心的实用主义”外交路线，仍以美韩同盟为基础，以改善韩日关系、强化韩美日三边合作为重点，短期内对美国的安全依赖仍将延续。季澄表示，韩美日刻意夸大他国威胁，并通过联合军演强化双边和三边关系，这可能加剧地区安全格局的阵营化对抗风险。