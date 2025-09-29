李在明会见OpenAI创始人奥尔特曼

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明会见OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼。李在明1日下午在龙山总统室会见到访的奥尔特曼，双方讨论了扩大OpenAI与韩国企业合作的方案。三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源出席会见。会见前，OpenAI与SK、三星分别签署了“星际之门”项目高带宽存储器（HBM）供应合作意向书。OpenAI预计，“星际之门”项目所需半导体晶圆数量将达到每月90万片，希望三星和SK提供其中一部分。李在明在会见中表示，曾经在漫画中出现的场景如今已成为现实。人工智能所带来的新世界可能很幸福，也可能充满危险，我们应努力使之成为一个幸福的世界。李在明还表示，人工智能的发展离不开半导体，三星和SK在全球半导体市场扮演着重要角色，三家企业所建立的“星际之门”高宽带存储器（HBM）供应合作伙伴关系将成为引领全球市场的共生关系。期待与OpenAI的合作能够扩大韩国对外出口、创造就业岗位。奥尔特曼表示，韩国以打造繁荣的人工智能生态系统为目标，我们公司很高兴能够参与其中。韩国拥有全球独一无二的工业基础，这对人工智能来说是必不可少的部分。从这一点来说，我很高兴能够与韩国的优秀企业三星、SK海力士缔结伙伴关系。三星电子会长李在镕表示，将确保稳定的半导体供应，并带头构建覆盖中小企业和风创企业的健康的人工智能生态系统。SK集团会长崔泰源表示，韩国存储芯片制造商承担了很大部分的需求，因此双方之间的合作很重要。我们公司与OpenAI签署协议，将共同在韩国西南地区建设人工智能数字中心，这将成为韩国人工智能基础设施发展的又一重要跳板。此外，韩国科学信息技术通信部在会见前与OpenAI签署了关于国家人工智能大转型和人工智能生态系统发展的谅解备忘录（MOU）。双方商定在韩国人工智能生态系统、基于人工智能的地区经济发展、公共领域人工智能转型、人才及初创企业培养方面展开合作，推动韩国成为亚太地区的人工智能枢纽国家。