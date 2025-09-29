韩八成民众认为美方在关税谈判中要求预付现金为“不合理”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：3日公布的民意调查结果显示，每10名国民中就有8名认为，美国在两国关税谈判中要求韩国预付3500亿美元现金是“不合理”的。民调机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于本月1日至2日以全国1008名18周岁以上国民为对象实施的调查显示，80.1%的受访者认为，美国要求以现金形式预付对美投资金额的要求“不合理”；其中，61.4%的人回答"非常不合理"，18.7%的人回答"有些不合理"。与此相反，回答“可以接受”的只有12.4%；其中“完全能接受”为5.1%，“大体上可以接受”为7.3%。Realmeter分析认为，回答“不合理”的国民之所以达到八成，是因为近期韩国公民在美国遭拘捕事件令民众感受到“美方的要求具有威胁性”。这体现出国民维护国家利益的意识非常强烈。从各年龄段来看，回答"不合理"的受访者在所有年龄段中均超过了60%。50多岁人群中的占比最高，达到88.5%。本次调查还显示，61.9%的人认为，政府在坚持不接受美国要求的同时继续展开对话与谈判是"合理”的。回答"不合理"的则占到30.5%。对于政府的应对策略，选择"有条件的谈判"的应答者最多，占比33.7%。应答者认为，应坚持大原则，通过适当让步来提高谈判力。此次民意调查采用了无线电话随机拨号(RDD)自动应答的调查方式，应答率为4.1%，置信度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可查阅中央选举舆论调查审议委员会网站。