六成韩国国民表示“不举行秋夕祭祀”

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据调查，六成韩国消费者表示，今年秋夕不准备摆放祭桌。韩国农村经济研究院3日透露，本月1日至5日，以全国17个市道的1000名20岁以上水果消费者为对象进行的线上调查结果显示，今年秋夕中准备摆放祭桌的应答者占比40.4%，与2016年的74.4%相比大减34个百分点。研究院分析认为，这一变化是出于节日礼仪简化、家庭小型化、价值观转变等多项因素的综合影响。在秋夕假期计划中，“返乡探亲”占比最高，达54.2%；其后依次为"在家休息和享受休闲生活"（34.9%）、"国内旅行"（5.5%）、"海外旅行"（2.7%）。另外，选择举办祭祀、但简化祭桌摆放的消费者也不断增加。在秋夕祭祀的食品准备方面，58.4%的受访者回答“在传统礼仪的基础上加以简化”，其次是“按照传统礼仪准备”（21.0%）、"以家人喜欢的食物为主准备"（14.9%）、"以祖先喜欢的食物为主予以准备"（5.2%）。与2016年的调查相比，“按照传统礼仪准备”的应答占比从47.6%降至21.0%，"以祖先喜欢的食物为主"的应答占比从10.3%降至5.2%，均下降了约一半。回答“在传统礼仪的基础上加以简化”的占比则从29.8%上升至58.4%，“以家人喜欢的食物为主”的比例也从12.4%上升至14.9%。祭祀国产水果的受欢迎程度依次为梨(28.9%)、苹果(28.6%)、甜柿子(17.4%)、葡萄(13.2%)。在祭祀中使用进口水果的占比为34.9%，较7年前上升约11个百分点。 按受欢迎程度依次是香蕉(49.5%)、橙子(22.0%)、猕猴桃(9.8%)、菠萝(7.9%)。