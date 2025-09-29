民调：韩国55%民众认为“北韩是一个国家”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，韩国过半民众认为，北韩是一个国家。首尔大学统一和平研究院（以下简称“研究院”）6日公布的《2025年统一认知调查》显示，54.5%的受访者同意“北韩是一个国家”，14.3%反对这一说法，31.1%不同意也不反对这一说法。此次调查由研究院委托韩国盖洛普，于今年7月21日至8月17日面向全国1200名19岁及以上国民，以一对一问答的方式进行。调查结果置信度为95%，抽样误差为±2.8个百分点。研究院自2007年起每年就统一、北韩、对北政策及周边国家等相关议题实施民意调查，自2013年起增添了“北韩是一个独立国家”的选项。从历年调查结果来看，同意这一说法的国民占比在40%-60%之间徘徊，近年来呈现出逐年上升的趋势，2023年为49.9%、2024年为52.1%、今年为54.5%。值得关注的是，支持“南北统一”的受访者中，同意“北韩是一个国家”的占比也较去年大幅上升。根据调查结果，13.8%的受访者认为韩国政府最应重视的对北政策目标是“南北统一”，61.3%认为是“南北和平共存、韩半岛实现和平”，24.6%认为是“北韩改革开放、南北建立经济共同体”。在支持“南北统一”的受访者中，认同北韩国家属性的占比为65.4%，较去年上升了约12个百分点。韩国宪法明确规定，韩国的领土范围为包括北韩在内的韩半岛及其附属岛屿。1991年签署的《南北基本协议》也规定，南北关系是“以统一为目标的特殊关系”。然而，2023年底举行的北韩劳动党全体大会宣布，南北关系不是同一民族，而是“敌对的两国”，且不可能实现统一。近期，李在明政府部分人士称应承认南北实际上是两个国家的现实，并提出了“和平两国论”。对此，保守派谴责称，这种说法有可能导致永久分裂。