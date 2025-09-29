金正恩向普京致生日贺电

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社（简称“朝中社”）报道，北韩国务委员长金正恩7日向俄罗斯总统普京致生日贺电。据朝中社报道，金正恩在贺电中评价称，得益于普京总统的英明领导和爱国奉献，今天的俄罗斯联邦已成为拥有坚固政治体制和强大国力的世界强国，作为构建新多元化世界的大国，扬名于世。金正恩强调称，他坚信，在双方建立的深厚友谊和同志情谊的推动下，正处于鼎盛时期的朝俄同盟将继续稳步发展，并将有力促进两国关系的全面扩大与深化，为建立公正而多元化的世界秩序作出重大贡献。贺电中提及的“朝俄同盟将为建立公正而多元化的世界秩序作出重大贡献”这一表述，并未出现在去年金正恩向普京总统发送的贺电内容中。金正恩回忆起上月在北京举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动期间与普京总统的会面时表示，今后我们将全力支持俄罗斯人民为维护国家主权、领土完整和安全利益所进行的正义斗争，我们将其视为兄弟间的义务，将一如既往地忠实履行两国间的条约。金正恩强调，平壤和莫斯科将永远在一起，我们的友谊将天长地久。北韩劳动党机关报《劳动新闻》第三版也刊登了上述贺电内容，并同时刊登了越南共产党中央委员会3日发来的庆祝北韩劳动党成立80周年的贺电。