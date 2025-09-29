今年访华韩国游客增幅达日本8倍 免签效应持续显现

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年1月至8月，赴华旅游的韩国游客较去年同期增长了40%以上。根据韩国观光公社和法务部的出入境数据，今年1月至8月赴华韩国游客人数达198.7547万人次，较去年同期增长40.6%（57.3494万人次）。分析认为，中国自去年11月30日起对韩国公民实施持续至今年年底的30天免签入境政策后，访华人数开始增加。实际上，赴华韩国游客人数从去年11月的21.4636万人增至12月的22.8307人。今年以来，访华人数呈现持续增长趋势，1月为20.4958万人，2月为22.7191万人，3月为22.4048万人，4月为25.6010万人，5月为29.7924万人，6月为26.7182万人，7月和8月分别为25.1065万人和25.9169万人，每月保持在25万至26万人的稳定水平。鉴于今年韩国月均访华人数为24.8440万余人，且呈增加趋势，预计今年访华游客规模将超过去年的230.6299万人。受惠于低汇率，访日韩国游客数量也有所增加，但仍低于中国。今年1月至8月，访日韩国游客人数为594.6355万人，为韩国出境旅游人数最多的国家，但较去年同期仅增加5.1%（28.9114万人）。此外，访客规模排名第二的越南在今年1月至8月共吸引了286万6275名韩国游客，较去年同期减少了3.3%。同期，赴菲律宾和泰国访问的游客也分别减少了16.0%和16.8%。