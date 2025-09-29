美国将中国定性为威胁 呼吁韩国发挥牵制作用

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国特朗普政府正日益明确地表明韩国等印度太平洋盟国在牵制中国这一全球战略竞争对手方面的作用，并要求盟国提高本国国防开支。被提名为美国国防部负责印太安全事务助理的约翰·诺当地时间7日在参议院听证会上指出，美国最严重的安全威胁是中国的扩张，并提出与盟国的“集体安全”和“费用分担”是印太地区安全战略的两大核心支柱。约翰·诺表示，对中国的“拒止战略”（A strategy of denial）从根本上要求美国的盟友承担更大的国防责任，在各自地区为集体安全（collective security）作出更实质性的贡献。他解释称，对于印太地区的盟友来说，这意味着大幅增加国防开支，并优先考虑有效遏制中国军事目标的能力，尤其要在有限的时间与成本内，构建可在冲突环境中运作的非对称防御体系。约翰·诺的表态被解读为韩国和日本等美国盟友应承担“更大责任”，增加国防开支、增强国防力量。这暗示美方希望盟友能与美国并肩对抗中国的军事威胁。这与唐纳德•特朗普政府为应对俄罗斯威胁、敦促北约组织（NATO）成员国增加防卫费（国内生产总值的2%提高至5%）的做法一脉相承。约翰·诺认为，与北约盟友相同，美国的印太盟友也必须大幅增加国防开支，以培养能够应对中国威胁、承担地区安全责任的力量。约翰·诺还强烈支持特朗普提出的关于“台湾必须将国防开支提高至“国内生产总值（GDP）的10%以应对中国潜在入侵威胁”的主张。他还表示，美国需要与包括日本、澳大利亚和韩国在内的地区盟友与伙伴合作，加强其国防能力，同时要求其大幅增加本国国防投资，对地区安全承担更多责任。约翰·诺表示，中国不断扩张的经济实力和快速增长的军事力量从根本上改变了地区的力量平衡。这为美国加强与担忧中国军事霸权的国家合作，以及深化与希望通过集体防卫体系维护自主和安全的国家伙伴关系，提供了机会。约翰·诺还表示，韩国军队的远程火力、综合防空与导弹防御、太空作战、电子战等能力，能够在应对中国与北韩的威胁时发挥重要作用。此外，约翰·诺虽未直接提及是否缩减驻韩美军规模，但在回答相关问题时表示，考虑到目前的安全环境，将进行“适当集中（appropriately focused）”或“适当调整(properly calibrated)。