北韩或于9日举行大规模阅兵式 中俄二号人物将列席

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：10日是北韩劳动党建党80周年，北韩将在建党纪念日之际举行大规模阅兵式，中俄两国高层人士将出席。上月中国举行了纪念抗战胜利80周年阅兵式，北韩、中国和俄罗斯聚首北京。时隔一个多月将移至平壤，再次展示三国的团结。北韩国务委员长金正恩会否向韩美发出信息备受关注。此外，阅兵式上新一代洲际弹道导弹“火星-20”会否亮相，以及陪同金正恩访华的女儿金主爱会否在外国嘉宾前亮相也引人关注。多位韩国政府消息人士8日表示，北韩正在准备数万名军人参加的阅兵式。这将是北韩自2023年9月政权建立75周年以来，时隔两年多再次举行阅兵式。北韩经常在纪念日当天或前一晚举行阅兵式，但由于预计10日平壤将降雨，阅兵式有可能于9日举行。预计中国二号人物、国务院总理李强，以及俄罗斯联邦安全委员会副主席兼统一俄罗斯党主席、俄罗斯总统普京的亲密盟友德米特里·梅德韦杰夫将出席阅兵式。金正恩有可能在阅兵式上与他们并肩而立，展示三方团结一致。韩国国家战略研究院欧亚中心主任杜振浩（音）表示，俄罗斯和中国派遣高层出席阅兵式，展现了三国团结的意愿。北韩将借此次举行阅兵式之机重申其拥核国地位，并为未来或将举行的美北首脑会谈争取盟友支持。庆南大学远东问题研究所教授林乙出（音）分析指出，北韩的战略是通过社会主义的团结应对来自美国与韩国的外交压力，并与中国和俄罗斯联合制衡美国。