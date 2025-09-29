五年来韩国食品价格飙升20%以上 水果和面包涨幅近40%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：五年来，韩国食品价格上涨超过20%，持续居高不下。据国家统计处8日公布的数据显示，上月“食品和非酒精饮料”物价指数较2020年9月上涨22.9%。这一数字比同期整体消费者物价指数上涨率（16.2%）高出近7个百分点。面包（38.5%）、蛋糕（31.7%）、年糕（25.8%）和方便面（25.3%）大幅上涨，面包及谷物类的整体涨幅达到28.0%。饼干、冰淇淋和糖类也上涨了27.8%。包括辣椒粉和芝麻等在内的其他食品（21.4%）、肉类（21.1%）、鱼类和水产（20.0%）虽略低于食物价格平均涨幅，但上升率仍超过20%。非酒精饮料中，咖啡、茶和可可飙升38.2%，矿泉水、碳酸饮料、果汁和蔬菜汁上涨22.7%。酒类和香烟的上涨率仅为5.0%，但其中酒类价格上涨高达13.1%。食品和非酒精饮料的年涨幅分别为：2020年4.4%、2021年5.9%、2022年5.9%、2023年5.5%、2024年3.9%，持续保持高位上涨。同期，整体消费者物价指数年涨幅为：2020年0.5%、2021年2.5%、2022年5.1%、2023年3.6%、2024年2.3%。在过去五年里，与日常生活密切相关的物价也大幅上涨。“餐饮和住宿”涨幅最大，达24.8%，其中外出就餐涨幅最高，达25.1%。据分析，这反映了食品等原材料价格上涨的影响。