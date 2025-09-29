特朗普：以色列和哈马斯就和平计划第一阶段达成协议

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯已就和平计划第一阶段达成协议。人质中的生存者最快有望于本周末回到家人身边。特朗普于当地时间8日下午在社交媒体上发帖表示，我很自豪地宣布，以色列和哈马斯均已签署和平计划第一阶段协议。这意味着所有人质将很快获释，以色列军队将撤回至协议划定的边界，我们朝着可持续且永久的和平迈出了第一步。特朗普还表示，对阿拉伯和伊斯兰国家、以色列和周边国家，以及美国而言，今天是一个伟大的日子。他向卡塔尔、埃及、土耳其的斡旋人士致谢，正是他们的协助令这一历史性、史无前例的事件得以成真。以色列总理内塔尼亚胡当地时间9日表示，将召集内阁批准与哈马斯的停火协议。内塔尼亚胡表示，今天对以色列来说是一个伟大的日子，在神的帮助下，我们将带回所有人质。以色列有关人士向CNN透露，人质最快将于本周六或周日获释。哈马斯也发表声明，宣布双方达成协议。哈马斯表示，双方签署了关于结束战争、占领军撤出、援助资金进入，以及交换战俘的协定。哈马斯向卡塔尔、埃及、土耳其等斡旋方和特朗普致谢，高度评价特朗普为结束加沙地区战争、促使占领军完全撤出而付出的努力。哈马斯还要求斡旋方确保以色列全面履行协议，防止任何逃避或拖延执行的行为。人质中的生还者最快将于11日全员获释。卡塔尔外交部一名参与斡旋工作的官员表示，根据最新公布的协议，战争将结束，以色列人质和巴勒斯坦战俘将获释，援助工作也将展开。