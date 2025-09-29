韩总理金民锡：韩语和韩文是韩国文化的源头 全力打造韩式APEC盛会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国务总理金民锡表示，韩语和韩文是当今韩国文化的源头，政府将同国民一道努力，使韩语和韩文成为传播文化、引领未来的语言文字。金民锡9日上午出席在首尔世宗文化会馆举行的第579届韩文日庆祝仪式并致贺词称，今天是世宗大王创立韩文字母第579周年，意义深远。我同全体国民怀着喜悦和感谢之情，共同庆祝韩文日。金民锡强调，目前超过14万外国人在全球87个国家的世宗学堂学习韩语及韩国文化，韩文已不再是仅属于韩国的文字。金民锡表示，K-POP的歌词让全球粉丝心连心，韩剧和韩国电影为观众带来感动，这其中韩国语言文字细腻而丰富的表现力发挥了巨大作用。政府将通过各类媒体推广正确使用韩国语言文字的文化，扩大世宗学堂规模，使全球更多民众能够学习韩语和韩国文化；同时还将为韩语文化商品开发、展示和宣传提供支持。金民锡还表示，为引领人工智能时代，将扩大建设基于韩语的语言信息资源库。此外，金民锡就定于三周后举行的亚太经合组织（APEC）庆州峰会表示，全球政治、经济领袖将在千年古都庆州齐聚一堂，共同探寻关于合作与共同繁荣的新愿景。政府正全力冲刺，争取让本届会议成为一场前所未有的韩式APEC盛宴。金民锡还表示，政府还在筹备丰富多彩的活动，以向全世界宣传韩国文化的优势和创造力，并呼吁热爱韩文的韩国国民及世界公民对APEC给予更多关注和支持。