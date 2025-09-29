美佐治亚州经济发展署长：韩企投资改善当地居民生活

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国佐治亚州经济发展署署长帕特·威尔逊（Pat Wilson）出席韩国政府在当地举办的活动时对韩国企业的投资活动表示感谢。上月，美国移民及海关执法局在佐治亚州拘捕了大批韩国籍员工。威尔逊当地时间8日出席韩国驻亚特兰大总领事馆在皮德蒙特公园木兰厅举办的开天节纪念活动时作出了上述表态。威尔逊虽未直接提及韩国公民被捕事件，但在讲话中多次强调了韩国企业的投资活动及其为创造就业岗位作出的贡献。威尔逊指出，最近数年，韩国企业在佐治亚州的投资及所创造的就业岗位比任何一个国家都要多。凭借充满创意的高新科技项目，韩国企业已成为佐治亚州的最佳投资者之一。威尔逊表示，根据2024年的统计，韩国是佐治亚州第三大贸易伙伴。韩裔社区具备优秀的职业道德及致力于创造价值的自由企业家精神。威尔逊还表示，得益于韩国企业的投资及其所创造的就业岗位，数万名佐治亚州居民过上了更美好的生活。韩国企业正在为佐治亚州创造新的发展机遇。威尔逊最后表示，我和佐治亚州州长布莱恩·肯普很快将访问韩国，我们为能够延续韩国与佐治亚州之间的良好关系感到高兴，感谢韩国企业的合作及对佐治亚州的投资。韩国驻亚特兰大总领事馆副领事金大焕（音）指出，近期发生在现代汽车与LG能源解决方案合资电池工厂建设工地的执法行动，对韩国社会而言是艰难时刻。金大焕表示，目前两国政府及相关方面正就签证程序及合规措施进行坦诚且富有建设性对话，期待此事件能够进一步巩固韩国与美国、以及韩国与佐治亚州的伙伴关系。来自韩美两国的100多名人士出席了当天的活动。佐治亚州州长办公室本月1日宣布，州长布莱恩·肯普、经济发展署署长帕特·威尔逊和萨凡纳市经济发展厅厅长特里普·托里森将于今年秋天访问韩国。此行将是肯普第三次访韩。