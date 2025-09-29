日本为严峻的韩国外交环境再添变数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在韩国正与北韩、美国、中国和俄罗斯“铁腕”领导人展开艰难外交博弈之际，日本也诞生了一位强硬派领导人，由此引发外界对周边外交环境进一步严峻的担忧。在4日举行的自民党总裁选举中获胜、预计将于本月中旬出任日本首相的高市早苗不仅持有右翼倾向的历史观，还可能出于对其保守派支持群体的考量，在历史问题上采取更为强硬的态度。高市早苗曾在参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社，以及独岛主权问题上表现出鹰派立场。如果高市早苗在就任首相后仍坚持参拜靖国神社，可能会对岸田文雄及石破茂政府时期相对稳定的韩日关系造成严重负面影响。日本现任首相上一次参拜靖国神社是在2013年，当时的首相是安倍晋三。值得庆幸的是，高市早苗在被问及就任首相后是否会参拜靖国神社时，持保留立场，表示将“适当判断” 。但有观点认为，考虑到高市早苗的强硬右翼倾向，日本随时都可能在独岛及历史问题上加大挑衅力度。这不仅会对韩日关系产生负面影响，也会给韩美日合作带来相当大的负担。2025年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将于10月31日至11月1日在庆州举行。韩国总统李在明预计将以此为契机与日本新任首相举行首脑会谈。