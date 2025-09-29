李在明在秋夕假期完善政局构想 关税谈判与改革方案备受关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明在就任后迎来了最长的假期。在此期间，他减少了对外活动，专注于完善政局构想，引起了高度关注。除了秋夕假期第一天（3日）会见离散家属之外，李在明总统直到9日一直未公开行程，安静地度过假期。李在明计划于10日请假一天，利用周末休息，度过长达十天的“搭桥假期”，并专注于研究如何解决错综复杂的国内外政务难题。鉴于与美国的关税谈判及国家信息资源管理院火灾灾后重建等艰巨任务堆积如山，李在明可能将以假期期间完善的政局构想为基础，从下周起加快推动国政事务的进展。李在明面临的最大挑战是妥善准备即将于三周后举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，并圆满结束进展缓慢的韩美关税谈判。此外，李在明还面临着外交、安全、贸易等诸多棘手问题。假期期间，日本执政党自民党举行总裁选举，高市早苗当选自民党新任总裁，预计她即将接替石破茂出任首相。高市早苗被视为与石破茂风格迥异的极右翼人士，定期参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社。根据与高市早苗的关系，韩国奉行的区分历史问题与合作的“双轨”对日外交政策基调，以及通过韩美日合作管理韩半岛安全的战略都将面临考验。此外，对北韩政策也是一项难题。李在明在假期第一天以离散家属这一人道主义问题为切入点，向北韩发出对话信号，但尚未收到积极回应。在韩国国内，李在明最大的任务是保持“党政一体”的方针，完成各项改革任务。