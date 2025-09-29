韩产业部：正分析中方稀土管制措施 以免韩企受损

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：针对中国宣布加强对稀土等战略矿产及相关技术出口措施，韩国产业通商部（简称“产业部”）10日表示，正在分析具体内容，并采取相应应对措施。产业部相关人士表示，中国发布的内容较多，正在逐一进行分析。 待分析结束后，将调查韩国企业是否存在困难，并与中方进行磋商，以最大限度减少损失。中国商务部9日公布的“对境外相关稀土物项实施出口管制的决定”中宣布，将采取措施加强现有的稀土出口管制。据此，将钐、镝、钆、铽、镥、钪、钇金属以及‌钐钴合金、铽铁合金、镝铁合金、铽镝铁合金、氧化镝、氧化铽纳入出口管制范围。上述物项出口时，必须获得中国商务部颁发的两用物项出口许可证。此外，对于在海外生产的含有、组合或混合这些物项的稀土永磁材料和稀土靶材，也将实施出口管制。韩国政府正努力建立及时应对中国稀土出口管制的机制，以防止韩国企业遭受损失。去年7月，韩国政府与中国启动了“韩中出口管制对话”机制，通过该渠道持续交流出口管制相关信息，并讨论产业供应链稳定方案。继去年7月召开第一次会议后，去年11月双方在中国盐城举行了第二次会议，今年7月又在首尔召开了第三次会议，双方保持着密切沟通。在会议上，韩国政府呼吁中方予以关注与协助，以便韩国企业能够顺利从中国进口稀土等关键物项。韩国产业部一位官员表示，尽管中国加强了稀土出口管制措施，但迄今为止，对韩国企业的出口许可发放工作仍在进行，尚未出现重大问题。韩国将继续与中方进行磋商，确保韩国企业免受损失。