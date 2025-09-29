韩央行：美政府停摆及各国财政问题导致全球金融风险上升

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国银行（央行）评价称，受美国联邦政府停摆及主要国家财政不稳定等因素影响，秋夕期间（10月3日至9日）全球金融市场风险有所上升。韩国银行副总裁柳相大10日上午主持召开“市场状况评估会议”时表示，虽然秋夕假期全球金融市场基本保持稳定，但部分不确定性有所扩大。柳相大表示，美国关税政策的不确定性、美联储降息途径,以及主要国家财政状况的担忧等国内外不稳定因素依然存在。我们将保持警惕，密切关注市场状况。秋夕期间，受美国联邦政府停摆、日本自民党总裁选举结果、法国政局动荡，以及主要科技股业绩预期改善等因素影响，国际金融市场主要价格出现小幅波动。美国2年期和10年期国债利率均上涨6个基点。美元兑欧元和日元上升1.6%。美国主要股指以半导体等科技股为主上涨，标准普尔500指数上涨0.3%，纳斯达克指数上涨0.8%。韩元兑美元下跌1.6%（以NDF为准），但韩国信用违约掉期（CDS）溢价仍维持在24个基点。柳相大表示，全球指数提供商富时罗素（FTSE Russell）8日重申将韩国国债纳入富时世界国债指数（WGBI）是积极因素。这将提高市场的可预测性，并对投资心理起到积极作用。