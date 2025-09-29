韩国综合股价指数上涨逾1.7% 首次突破3600点大关

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：秋夕假期过后，韩国综合股价指数（KOSPI）10日上涨逾1.7%，历史首次突破3600点大关。当天，KOSPI指数收盘报3610.60点，较前一交易日上涨61.39点（1.73%）。KOSPI指数以3598.11点开盘，较前一交易日上涨48.90点（1.38%）。之后，该指数一度回吐涨幅，但随后回升，一度触及3617.86点，盘中刷新历史新高。KOSPI指数在秋夕假期前的2日以3549.21收盘，创历史新高。秋夕期间，纽约股市因美国联邦政府停摆、人工智能（AI）产业存在泡沫、英伟达首席执行官黄仁勋有关人工智能产业的言论等因素波动加剧。随后，在英伟达股价上涨的推动下，标普500指数和纳斯达克指数盘初创下历史新高，但最终收盘走低。当天，英伟达股价因AI芯片出口阿联酋而上涨1.8%，创下盘中新高。以半导体股为中心，韩国股市也因英伟达股价上涨而飙升。科斯达克指数（KOSDAQ）收于859.49点，较前一交易日上涨5.24点（0.61%）。此外，受全球金融市场波动加剧及韩美关税谈判不确定性的影响，韩元兑美元汇率也大幅下跌。在首尔外汇市场，韩元兑美元汇率收于1421.0韩元，较前一交易日下跌21.0韩元。这是自5月2日盘中跌至1440韩元以来，5个多月来的最低水平。