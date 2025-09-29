韩通商交涉本部长同欧盟委员会晤 要求维持韩国钢铁既有配额

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：欧盟近日公布钢铁产业保护措施。韩国通商交涉本部长吕翰九与欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇会晤，要求其给予韩国钢铁可维持既有贸易水平的进口配额。产业通商部表示，吕翰九11日借出席在南非举行的二十国集团（G20）贸易投资部长会议及钢铁产能过剩全球论坛之机，与谢夫乔维奇举行双边会谈。吕翰九在会谈中表示，欧盟近日公布的进口配额制度（TRQ）将取代既有钢铁限额调整方案，其主要内容包括削减进口配额、提高关税。此制度将对韩国钢铁业造成负面影响，加剧贸易环境的不确定性。吕翰九指出，韩国在钢铁产能过剩全球论坛中，就推广多边自由贸易体系的价值、解决钢铁供给过剩问题与欧盟展开合作，是欧盟值得信赖的伙伴。双方应制定友好的解决方案，确保此次措施不对韩国与欧盟之间自由公平的贸易秩序产生负面影响。吕翰九还指出，韩欧自贸协定已生效14年，欧盟有必要给予韩国不同于非自贸协定伙伴的特殊待遇，并给予韩国可维持既有贸易水平的配额。双方商定今后继续就该问题保持密切磋商。此外，吕翰九在会议期间同中国、加拿大等12个国家的代表举行了双边会谈。吕翰九同中国商务部国际贸易谈判代表李成钢会谈，就中国本月9日公布的稀土相关物项出口管制措施交换了意见。吕翰九在会谈中对中国管制措施引发的全球稀土供应减少表示担忧。双方通过两国间磋商机制持续沟通，并就保障供应链稳定的方案进行了交流。吕翰九还同加拿大国际贸易部部长曼尼德·西杜会晤，转达了韩方对加拿大政府今年8月起实施的钢铁进口配额制度（TRQ）的意见和担忧。