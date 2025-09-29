韩美财长本周将于华盛顿会晤 货币互换协议谈判进展引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美关税谈判因3500亿美元对美投资具体方案陷入僵局，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲将于本月15日与美国财政部部长贝森特会晤。据企划财政部及贸易有关部门消息，具润哲将于本月15日赴美出席在华盛顿举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议，以及国际货币基金组织秋季年会。具润哲将于会议期间同美国财长贝森特举行双边会谈，就两国财政问题交换意见。但会谈的具体时间、方式及具体议题尚未最终敲定。韩美两国于今年7月底达成关税协议。根据协议，韩国向美国投资3500亿美元，美国则将韩国产品的关税税率从25%下调至15%。但双方始终未能缩小在投资对象、收益分配等细节方面的意见分歧，因此至今仍未签署谅解备忘录。韩国产业通商部长官金正官本月4日赴美国纽约，同美国商务部部长卢特尼克就对美投资方案等议题展开谈判。金正官访美前，韩国向美国发送了对美投资谅解备忘录（MOU）修正案。韩国政府在修正案中提出了签订无限制货币互换协议、确保直接投资占比合理、出于商业合理性考虑保障韩方的投资对象选择参与权等要求。金正官本月6日抵达仁川机场后与媒体见面时表示，双方在谈判中就韩国外汇市场的敏感性等问题大体达成共识，并在韩方修正案中有关外汇市场的内容上逐步缩小了分歧。金正官还表示，双方谈到了货币互换协议。虽然不确定能否签订无限制的货币互换协议，但双方一致认为，协议对外汇市场来说是十分敏感的问题。这令外界关注，两国财长在本周的会谈中能否达成更进一步的协议。具润哲还将于下周在松岛举行的亚太经合组织（APEC）财政会、本月底举行的APEC领导人非正式会议期间同贝森特会晤。预测认为，两国围绕货币互换协议等关税谈判相关议题的磋商有望得到迅速推进。贸易部门有关人士表示，尚不清楚双方是否签订货币互换协议或其他协议，但美国也认同对美投资有可能造成韩国外汇市场的动荡。预计美方将提出能够反映韩国关切的方案，双方谈判有望取得进展。