韩防长：无法同意驻韩美军同时应对北韩和中国威胁

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官安圭佰13日表示，驻韩美军增强战力的目的是在韩半岛地区遏制北韩，并不认为存在其他目的。安圭佰当天出席国会国防委员会对国防部的国政监查，回答国民力量党议员姜大植的提问时作出了上述表态。安圭佰还表示，无法同意美国陆军部长丹尼尔·德里斯科尔近日访韩时所提出的“驻韩美军应同时应对中国和北韩威胁”的说法。安圭佰还就美国强调多边合作、集体防卫以应对中国的说法表示，可以理解美国需要同时应对印太地区的多项威胁因素，但从韩国立场出发，必须将应对韩半岛及北韩威胁设定为最优先目标并予以专注执行。安圭佰还就中国战略武器有可能威胁韩美同盟的意见表示，中国在抗战胜利纪念活动中展示的新型武器系统确实对韩半岛和地区安全构成了多重威胁，韩方也正在予以应对。此外，统一部此前称，为在年内修复《9·19军事协议》，必须中断射击训练和野外机动训练。安圭佰在回答国民力量党议员林钟得的有关提问时表示，该说法并非政府立场。对于国防部和统一部在该问题上的立场差异，安圭佰表示，将加强部门间的有机协作，确保能够对外一致。安圭佰在回答共同民主党议员金炳基的提问时表示，尚无法断言北韩是否已具有潜射弹道导弹（SLBM）发射能力，以及是否从俄罗斯获得技术并计划进行试验。此外，当被问及在与美方的防卫费谈判中，若以允许韩军拥有核潜艇为条件，是否会接受美方提高防卫费分担要求时，安圭佰表示，谈判时将把所有可能性考虑在内。