Ce matin, vers 11h00, les sud-Coréens ont reçu une alerte canicule sur leur smartphone. Plus précisément, ceux qui se trouvent dans la capitale, dans la province de Gyeonggi au nord-ouest du pays, et dans celle de Gangwon, à l'est. Le mercure a atteint au plus fort de l'après-midi 35°C à Séoul et à Daejeon, 36°C à Gangneung et à Gwangju, et même 37°C à Daegu.