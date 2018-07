Le ministre sud-coréen de la Défense promet la fin de l'intervention des armées dans la politique

Photo : YONHAP News

L’équipe spéciale chargée d’enquêter sur le projet de proclamation de la loi martiale a interrogé hier après-midi quatre agents du Commandement de la sécurité de défense (DSC). L’investigation visera dès la semaine prochaine ceux qui ont ordonné la rédaction des documents en question. Parmi eux, on peut citer Han Min-koo, le ministre de la Défense de l’époque et Cho Hyun-chun, ex-commandant du DSC.Prenant part à la Commission sur le droit et la justice tenue hier au Parlement, Song Young-moo, actuel ministre de la Défense s’est engagé à mettre fin à l’intervention des militaires dans la politique et à la surveillance illégale des civiles. Il a souligné que l'enquête sur les allégations impliquant le DSC serait assurée par l’équipe spéciale de manière indépendante.Si l'enquête prouve que le DSC a effectivement préparé la proclamation de la loi martiale en allant au-delà d’une simple étude, cela pourrait raviver la polémique.A ce propos, le président sud-coréen Moon Jae-in continue d’exprimer sa détermination à réformer les armées en ordonnant la divulgation des documents concernés et la création d’une équipe indépendante dédiée à l’enquête sur la tentative de la proclamation de la loi martiale.