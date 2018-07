Séoul et Washington s'engagent à relever d'un cran leur coopération pour la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères et le secrétaire d'Etat américain sont convenus de coopérer davantage pour la dénucléarisation de la Corée du Nord.Lors de leur tête-à-tête, hier à New York, Kang Kyung-wha et Mike Pompeo ont partagé la dernière évolution de la volonté du régime communiste de démanteler son programme d'armement nucléaire. Ils ont aussi accordé leur violon sur les efforts des deux alliés en faveur de l'instauration d'une paix permanente dans la péninsule coréenne.Cette rencontre est intervenue 12 jours après leur dernière entrevue incluant leur homologue japonais Taro Kono le 8 juillet à Tokyo.A l'issue de leurs discussions, Kang et Pompeo ont briefé les ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'Onu sur les dernières avancées du dossier nord-coréen. L'occasion aussi pour eux de plaider pour un plus large soutien de la communauté internationale à la dénucléarisation complète et à la paix durable dans cette partie du monde. Une dénucléarisation qui ne pourrait pas se matérialiser du jour au lendemain selon la chef de la diplomatie sud-coréenne.De leur côté, la Chine et la Russie qui ont préconisé la nécessité d'alléger les sanctions infligées contre leur allié, se sont prononcées pour les efforts entre les deux Corées ainsi que ceux entre Pyongyang et Washington.