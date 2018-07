Moon Jae-in s'engage à garantir la neutralité politique des services secrets

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est rendu hier au siège du Service national du renseignement (NIS) pour se faire briefer sur les activités à accomplir cette année par ce dernier. Un briefing qui est intervenu pour la première fois depuis sa prise de fonctions en mai 2017.Moon Jae-in a commencé par se recueillir devant une plaque de pierre dédiée aux agents des services secrets tués en mission, avant d'écrire dans un livre d'or « votre sacrifice invisible aux yeux de l'Etat et du peuple, vous êtes bel et bien la force invisible de la République de Corée ».Ensuite, le chef de l'Etat a affirmé qu'il garantirait coûte que coûte l'indépendance du NIS. A son tour, le patron de l'agence d'espionnage Suh Hoon a affiché sa détermination pour en faire un organisme de renseignement de premier ordre.Le déplacement de Moon avait aussi pour objectif d'encourager le NIS qui a mis fin à toute collusion l'année dernière avec la politique du pays tout en jouant son propre rôle lié à la Corée du Nord et à l'étranger. En effet, il a indiqué que le NIS avait joué un rôle majeur en aidant à rendre possible le sommet intercoréen suivi d'une rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump.Enfin, le locataire de la Cheongwadae a plébiscité l'institutionnalisation des services secrets pour que leur statut et vocation ne varie pas lors du changement de gouvernement. Dans la foulée, il a souhaité qu'une révision de la loi sur les services secrets soit passée à l'Assemblée nationale d'ici la fin de cette année.