Trump signe la loi sur les droits de l'Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Maison blanche vient d'annoncer que le président Donald Trump a signé un projet de loi visant à promouvoir les droits de l'Homme et la liberté en Corée du Nord.Cette disposition est entrée en vigueur dès sa signature et valable d'ici 2022. Elle renouvelle la législation concernée existante qui a été adoptée en 2004 sous l'administration Georges W. Bush.La loi consiste aussi à faciliter la propagation des informations extérieures dans le pays communiste et à soutenir les ONG concernées en ce sens. S'y ajoute la nomination d'un émissaire spécial sur les droits humains en Corée du Nord.De l'avis des experts, les Etats-Unis profiteraient de la promulgation comme tremplin pour la dénucléarisation du régime de Kim Jong-un. En effet, les deux camps sont en négociations après le face-à-face entre leurs dirigeants le mois dernier à Singapour.