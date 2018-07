La demande en électricité renouvelle un record pour le 3e jour de suite

Photo : YONHAP News

La canicule continue à régner sur le pays du Matin clair et la demande en électricité a battu un nouveau record. Si l'on en croit les données fournies par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, cette demande a atteint hier à 15h une apogée de 88,08 millions de kW. Un chiffre qui a dépassé les 87,59 millions de kW de la veille et qui est supérieur aux 87,10 millions prévus par la Korea Power Exchange le jour même.En clair, la demande de puissance maximale a été renouvelée à quatre reprises rien que cette semaine. Le ministère se voulait rassurant en estimant que la capacité d'offre en énergie est encore stable à 10,7 %.Le gouvernement prévoit que la demande en électricité devrait s'élever à hauteur de 88,30 kW, les sud-Coréens étant censés souffrir la semaine prochaine encore de cette chaleur étouffante inédite.En effet, Sous l'alerte canicule étendue à tout le pays, sauf à sa côte ouest, les températures dans la plupart de régions sont aujourd'hui supérieures à 35° C.