Bon résultat des inspections conjointes des tronçons ferroviaires sur la côte est

Photo : YONHAP News

Les deux Corées ont mené hier des inspections conjointes dans le cadre de la modernisation et de la reconnexion des voies ferrées sur la frontière intercoréenne.On en sait un peu plus. Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, le résultat s'est avéré bon dans l'intégralité de ces inspections dont le ballast et les rails. Il s'agissait des trois stations de Kamho, Samilpo et Gumgansan Chongnyon sur la ligne Donghae le long de la côte est du pays.Après ces opérations, les nord et sud-Coréens ont échangé leur point de vue sur la mise en place d'une équipe de recherche conjointe et sa gestion.La délégation de Séoul forte de 15 membres a été conduite par Hwang Sung-gyu, le directeur des chemins de fer du ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports. Quant à la Corée du Nord, elle a envoyé sept délégués.Mardi prochain, les deux camps procéderont aux mêmes travaux. Il s'agit cette fois des tronçons reliant Gaeseong à la ligne de démarcation militaire sur la côte ouest du territoire.