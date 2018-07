La croissance nord-coréenne atteint son plus bas niveau en 20 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a enregistré une croissance négative de 3,5 %. Elle affichait une croissance annuelle moyenne de 1,3 % entre 1998 et 2016. Le chiffre a même atteint 3,9 % il y a deux ans avant de sombrer l’an dernier à son plus bas niveau historique depuis 1998.Cette mauvaise performance s’explique par le fait que l’exportation de l’anthracite nord-coréen a diminué des deux tiers suite aux sanctions mises en œuvre par la communauté internationale à l’encontre du régime communiste. A cela s’ajoute la baisse de la production minière dans le royaume ermite. Cette année encore, il ne pourra pas échapper à la croissance négative.Afin de sortir son pays de l’impasse, le dirigeant nord-coréen se concentre sur l’inspection économique pour la troisième semaine de suite. Il n’a pas hésité à fustiger des hauts fonctionnaires qu'il jugeait incompétents et irresponsables tout en couvrant d’éloges les usines ayant réussi à faire preuve de créativité ou à se moderniser. Cette démarche illustre sa volonté d’améliorer la structure économique nord-coréenne en donnant des directions à suivre sur le terrain.Les sites visités par Kim Jong-un se situent principalement dans des villes nord-coréennes à la frontière chinoise comme Sindo, Sinuiju, Samjiyon et Chongjin. Selon les médias étrangers, la Chine préparerait de son côté le développement transfrontalier.La démarche du leader nord-coréen qui donne la priorité à l’économie au détriment du nucléaire se poursuivra jusqu’au 9 septembre, date qui marque le 70ème anniversaire de la fondation de son régime.