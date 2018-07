L'envoi de chars au cœur de Séoul a été envisagé selon le nouveau document lié à la loi martiale

Photo : KBS News

La Maison bleue a révélé un nouveau texte rédigé par le Commandement de défense et sécurité (DSC) qui tentait de réprimer les manifestations aux bougies l’an dernier. Dans ce document, l’importance de la rapidité dans la déclaration de la loi martiale et l’envoi des troupes est mise en avant comme l’une des conditions d’une répression réussie des manifestants.Selon la Cheongwadae, l'agence de renseignement militaire a envisagé de dépêcher avec rapidité des troupes spéciales à Gwanghwamun et Yeouido durant la nuit à l’aide de chars et de véhicules blindés. Il avait prévu de censurer les médias à travers ses agents. Afin d’empêcher la levée de la loi martiale, l’armée a même planifié la non-participation au vote du Parti Liberté Corée, qui était à l’époque au pouvoir. Ce document a également prévu de contrôler le Service national du renseignement (NIS).Ces nouveaux éléments ont été inclus dans le rapport que le ministère de la Défense a soumis à la présidence suite à l’ordre du locataire de la Maison bleue. Compte tenu de l’importance du document et l’intérêt que la population porte à cette affaire, Moon Jae-in a donné son feu vert à sa divulgation.