L'équipe unifiée de tennis de table remporte son ticket pour la finale

Photo : YONHAP News

Une équipe coréenne unifiée de double mixte s'est qualifiée pour la finale, lors d'un tournoi international de tennis de table qui s'est déroulé hier à Daejeon, à 160 km au sud de Séoul.Le tandem composé de Jang Woo-jin, pongiste sud-coréen et de son homologue nord-coréenne Cha Hyo-sim s'est imposé 3-2 face à leurs adversaires taïwanais en demi-finale du Korea Open de la Fédération internationale de tennis de table. Jang et Cha tenteront de monter sur la plus haute marche du podium, aujourd'hui, en rencontrant Wang Chuqin et Sun Yinsha de Chine.Cette qualification est d'autant plus précieuse pour la pongiste nord-coréenne, classée au delà de la 100e place mondiale. En outre, Cha Hyo-sim a déployé une performance à couper le souffle en battant l'équipe japonaise de double dames, un duo classé respectivement 4e et 8e.