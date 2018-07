La canicule, une catastrophe naturelle en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Administration publique et de la Sécurité a désigné hier la canicule comme catastrophe naturelle. Ce qui permettra de renforcer les mesures gouvernementales destinées à lutter contre les désordres météorologiques d'une part et de soutenir les sinistrés d'autre part.Selon la loi actuelle, les termes « catastrophe naturelle » désignent un désastre causé par des phénomènes naturels tels qu’une tempête, une inondation, la sécheresse, la foudre ou une activité volcanique. Or ces dernières années, l'opinion publique réclame de plus en plus à ce que la forte chaleur intègre elle aussi juridiquement la catégorie des catastrophes naturelles. De nombreux projets d'amendements relatifs à la gestion des catastrophes ont été déjà soumis à l'Assemblée nationale.Effectivement, le pays du Matin clair sous la chaleur étouffante compte du 1er janvier au 21 juillet de cette année 1 043 personnes atteintes de pathologies liées aux hautes températures, soit 60 % de plus par rapport à l’année précédente. Presque la moitié de ces cas sont survenus la semaine dernière et sept des dix décès causés par ces maladies ont eu lieu dans la même période. Cinq sont des femmes âgées d’environ quatre-vingts ans. Deux enfants de moins de dix ans ont été retrouvés morts dans leur voiture.C’est le travail en plein air qui a fortement augmenté le risque, tout comme la tranche horaire la plus chaude entre midi et 17h.