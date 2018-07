Chung Eui-yong et son homologue américain souhaitent accélérer la dénucléarisation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale de la Corée du Sud est revenu hier de sa visite confidentielle de deux jours à Washington. Interrogé sur le bilan de son déplacement, Chung Eui-yong a répondu avoir discuté des moyens capables d'accélérer la dénucléarisation nord-coréenne. Il laisse ainsi suggérer que Séoul et Washington se sont entretenus afin de trouver un terrain d'entente entre le pays communiste réclamant avant tout la garantie de son régime et l'administration américaine demandant une dénucléarisation accélérée.En effet, les médias nord-coréens versent récemment de vives critiques envers les Etats-Unis ainsi que la Corée du Sud. Pour faire avancer la situation qui piétine depuis un certain temps, les deux alliés auraient pu évoquer un éventuel apaisement des sanctions contre Pyongyang.De son côté, Vincent Brooks, commandant des forces américaines en Corée du Sud, a souligné que, sans montrer des signes concrets de sa dénucléarisation, le régime de Kim Jong-un n'avait commis aucune provocation en 235 jours.