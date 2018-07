Kang Kyung-wha rejette un éventuel apaisement des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères qui est rentrée ce matin des Etats-Unis a de nouveau martelé que la Corée du Sud ne chercherait pas à apaiser les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Après sa 2ème rencontre rien que pour ce mois de juillet avec son homologue américain, elle a expliqué que Séoul avait tout simplement voulu obtenir des exceptions dans la mise en application de ces sanctions, auprès des nations membres du Conseil de sécurité de l'Onu, afin de faciliter la coopération intercoréenne.Interrogée sur la déclaration de fin de la guerre, Kang Kyung-wha a répondu que beaucoup d'efforts étaient déployés, sans pouvoir préciser quand la déclaration sera conclue. Et d'ajouter que Séoul et Washington devraient entretenir une étroite relation pour faire avancer le dialogue entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.Quant aux organes de propagande du régime communiste, ils en appellent au Sud d'agir plus activement pour faire adopter la déclaration de fin de la guerre. « Uriminjokkkiri » et « Meari » ont ainsi exhorté le gouvernement de Moon Jae-in à faire plus d'efforts pour que la fin de la guerre de Corée soit déclarée officiellement.