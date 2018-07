Lindsey Graham pointe du doigt la Chine qui fait obstacle à la dénucléarisation

Photo : KBS News

La Chine contribue au recul de la Corée du Nord sur la voie de la dénucléarisation. Le président Donald Trump est tout à fait différent de ses prédécesseurs et devra d'ailleurs demander à l'Etat ermite de lui soumettre un délai pour le transport des restes des soldats américains morts lors de la guerre de Corée.Voilà ce que le sénateur américain Lindsey Graham a réclamé aujourd'hui sur le plateau de la chaîne américaine CBS, avant de revendiquer la reprise des exercices militaires sud-coréano-américains pour donner un message fort au leader nord-coréen Kim Jong-un.Il y a peu, le Washington Post a rapporté que le président américain se sentait extrêmement frustré au vu des négociations entre Washington et Pyongyang qui n'avancent guère. Selon le quotidien américain, il l'est d'autant plus que le régime de Kim Jong-un n’a toujours pas présenté son plan pour le démantèlement du site d'essai de moteur de fusée à Dongchangri, situé sur la côte nord-est du territoire, ni effectué le transfert des dépouilles des victimes américaines.Le journal a également indiqué que Nikki Haley avait vivement critiqué la Chine et la Russie dans le même contexte. En effet, l'ambassade américaine à l'Onu a condamné ces deux pays entravant l'arrêt de l'approvisionnement de l'huile raffinée décidé par Washington.