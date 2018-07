Séoul envisage de retirer ses soldats et ses armes à feu de la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage de démilitariser graduellement la DMZ qui sépare le pays du Nord. Dans cette optique, Séoul va d’abord chercher à retirer des militaires et des armes à feu de ses postes de garde situés dans cette zone, qui paradoxalement, est l’une des plus militarisées au monde. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère de la Défense devant la commission parlementaire qui contrôle ses activités.Ce plan est l’une des mesures qui fait suite à l’accord de Panmunjom signé en avril par les leaders des deux Corées. Moon Jae-in et Kim Jong-un s’étaient alors engagés à faire de la DMZ une « zone de paix ».Si le retrait pilote est mené à bien, le ministère pourrait aussi fermer tous les postes de garde de la zone afin d’y mener des recherches archéologiques et écologiques ou des fouilles conjointes de dépouilles de militaires tués pendant la guerre.Hier, le ministère a annoncé en parallèle qu’il étudierait aussi la possibilité de désigner la zone de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune comme une zone de paix ou de pêche commune des deux Corées.