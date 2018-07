Les négociations sur les compensations retardent le retour des restes de soldats américains, selon Reuters

Photo : KBS News

Lors du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le mois dernier à Singapour, un accord concret a été conclu pour ramener sur le sol américain les dépouilles de GI's tombés pendant la guerre de Corée. Un objectif qui semblait pouvoir être atteint dans un très court laps de temps, à la différence de celui de dénucléarisation de la Corée du Nord.Cela dit, les choses prennent du retard sans que l’on en connaisse vraiment les raisons. Selon l’agence Reuters, les négociations pourraient achopper sur les frais revendiqués en contrepartie par Pyongyang.D’après un rapport du Service de recherche du Congrès américain (CRS), les Etats-Unis ont versé plus de 31,7 milliards de wons au pays communiste pour l’excavation, de 1996 à 2006, des restes de leurs soldats morts dans le nord de la péninsule.Le Nord aurait demandé aux USA de lui verser désormais l’argent pour les recherches et l’envoi des restes des dépouilles en espèces. Un versement qui risque de susciter une nouvelle polémique, alors que les sanctions onusiennes et américaines contre lui sont encore en vigueur. De quoi embarrasser l’administration Trump.